Führer der Ansar Allah im Jemen: Das Eid al-Ghadir ist Teil des geistigen Erbes des muslimischen Volkes des Jemen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah hielt Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Huthi, Führer der Ansar-Allah-Bewegung im Jemen, eine Rede anlässlich des gesegneten Festes von Ghadir Khumm und des Tages der Wilayat.

In dieser Rede heisst es: «Ich übermittle meine aufrichtigsten Glückwünsche und besten Wünsche an unser Volk und unsere Nation anlässlich des Eid al-Ghadir und des Tages der Wilayat, diesem grossen religiösen Anlass. Unser liebes Volk hat, wie jedes Jahr, an diesem gesegneten Tag den Tag der Wilayat in allen befreiten Provinzen prächtig geehrt. Eid al-Ghadir und der Tag der Wilayat sind authentische Anlässe und Teil des geistigen Erbes des muslimischen Volkes des Jemen.»

Abdulmalik Badruddin al-Huthi fügte hinzu: «Der Anlass von Ghadir und der Tag der Wilayat sind für unser Volk nichts Neues; sie haben diese Anlässe über Generationen und Jahrhunderte hinweg im Rahmen ihres unerschütterlichen Glaubens geehrt. Unser Volk ehrt religiöse Anlässe, insbesondere die Geburt des Propheten und andere Anlässe, und nutzt diese Anlässe, um seine Identität und wichtige Errungenschaften zu bewahren. Unser Volk schätzt und beachtet den erzieherischen Nutzen der Anlässe, die es ehrt, denn diese Anlässe drücken Dankbarkeit für die göttlichen Segnungen und die Anerkennung der Grösse seiner Religion aus.»

Al-Huthi fuhr fort: «Das Ereignis von Ghadir ist eine feststehende historische Tatsache, die von Historikern und Hadith-Gelehrten anerkannt ist, und es ist weder zweifelhaft noch wird es angezweifelt. Die Ehrung von Ghadir und Wilayat ist die Ehrung eines authentischen und gesicherten Anlasses, einer der unbestreitbaren historischen Tatsachen. Die Bedeutung von Ghadir liegt darin, dass es ein Zeugnis für die Vollendung der Religion und die Vollständigkeit der göttlichen Gnade ist, und Dankbarkeit für diese Gnade bringt das Gute dieser Welt und des Jenseits mit sich. Wenn die Umma diesem Weg vollständig folgt, wird sie in allen Bereichen ihres Lebens die vollkommene Gnade erfahren. Zu den Manifestationen der vollkommenen Gnade gehören die Gnade der Würde, die Befreiung von der Herrschaft der Tyrannen, die menschliche Würde und viele andere wichtige Errungenschaften.»