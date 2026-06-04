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Sardar Qaani: Israel muss sich auf den Punkt vor Beginn des 40-tägigen Krieges zurückziehen.

4 Juni 2026 - 18:13
News ID: 1822384
Source: ABNA
Sardar Qaani: Israel muss sich auf den Punkt vor Beginn des 40-tägigen Krieges zurückziehen.

Der Kommandeur der Quds-Truppe der Revolutionsgarden erklärte: „Die Mindestforderung des Widerstands ist der Rückzug des Besatzungsregimes auf den Punkt vor Beginn des 40-tägigen Krieges.“

Laut der Nachrichtenagentur ABNA betonte Sardar Ismail Qaani, Kommandeur der Quds-Truppe, in einer Botschaft: „Die Unterstützung des Widerstands im Libanon ist die Pflicht von uns allen, und die Befreiung der Region von Israel ist ein erreichbares Ziel der Muslime.“

Er fügte hinzu: „Die Mindestforderung des Widerstands ist der Rückzug des Besatzungsregimes auf den Punkt vor Beginn des 40-tägigen Krieges. Die libanesischen Mudschaheddin werden bald die Ergebnisse ihres mutigen Widerstands sehen.“

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