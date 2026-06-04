Revolutionärer Führer: Wir müssen die Pläne des Feindes durch Standhaftigkeit und Wahrung der Einheit vereiteln.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA wurde die Botschaft Seiner Eminenz, Ayatollah Seyyed Mujtaba Hosseini Khamenei, des Obersten Führers der Islamischen Revolution, anlässlich des Eid al-Ghadir, des 37. Jahrestages des Ablebens von Imam Khomeini und des Jahrestages des Beginns der Führung Seiner Eminenz, des Märtyrer-Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, heute Morgen im Mausoleum des Imam Khomeini von Hojjatoleslam Mohammad Javad Haj Ali Akbari verlesen.

Das System der Vorherrschaft, das vor etwa achtzig Jahren eine als Israel bekannte Garnison errichtet hat, akzeptiert die Existenz eines starken, unabhängigen Iran mit all seinen Vorzügen an der östlichen Grenze der falschen und sinnlosen Geographie „Großisraels“, also östlich des Euphrat, nicht und unterlässt keine Maßnahme, um dessen Fortschritt zu verhindern. In diesem Zusammenhang sage ich dem lieben Volk: Der bösartige Feind, der im Kampf gegen eure tapferen Söhne in den Streitkräften eine Niederlage erlitten hat und insbesondere aufgrund der Konfrontation mit dem entscheidenden Schlag – sowohl in der militärischen Auseinandersetzung als auch auf der Straße – eine tiefgreifende und bedeutungsvolle Demütigung erfährt, die zu einer spürbaren Abwendung der Länder von ihm geführt hat, hat seine Machenschaften im hybriden Krieg auf zwei Punkte konzentriert: Erstens die Widerstandsfähigkeit des Volkes, zweitens das Hervorrufen von Fehlern im Entscheidungssystem der Verantwortlichen des Landes. Sein Hauptwerkzeug in beidem ist das Säen von Samen des Zweifels, der Verzweiflung, der Angst, des Misstrauens und der Zwietracht. Daher müssen alle, um diesen bösen Absichten entgegenzuwirken, durch Standhaftigkeit, Weitsicht, Wahrung von Einheit und Zusammenhalt, gegenseitiges Vertrauen und indem sie nicht mit dem Feind gemeinsame Sache machen, seinen unheilvollen Plan vereiteln. In dieser Hinsicht ist die Rolle der Verantwortlichen bei der Unterstützung dieser Angelegenheiten äußerst wichtig. Jede Handlung, die bei den Menschen Misstrauen und Frustration hervorruft, gilt als eine Art Hilfe für den Feind dieses Landes und seines Volkes.

Jetzt hat sich eine neue Gelegenheit eröffnet, die Schule des großen Khomeini und des geliebten Märtyrers Khamenei als gerechte, aber mächtige und natürlich siegreiche Führer der Islamischen Revolution weltweit praktisch vorzustellen und zu verwirklichen. Diese wichtige Aufgabe liegt auf den Schultern der gesamten Nation, insbesondere der Jugend, der Eliten, der Denker und Künstler, damit sie, dieser Schule folgend, im Vertrauen auf die Versprechen Gottes, im Schatten der Aufmerksamkeit unseres Herrn (möge Allah sein gesegnetes Erscheinen beschleunigen) und auf dem Weg des reinen Islam – das heißt der leuchtenden Linie, die während der zweihundertfünfzigjährigen Anwesenheit der Inhaber der Unfehlbarkeit und der großen Statthalterschaft (der Friede und Segen Allahs sei auf ihnen allen) gezeichnet wurde – die glänzende Zukunft des geliebten Iran gestalten.