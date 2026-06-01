Reaktion der Hisbollah auf den Waffenbruch: Raketen werden Akko und Haifa erreichen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar berichteten hebräische Medien, dass die Hisbollah das Ausmaß ihrer Operationen zeitgleich mit der Verschärfung der Aggression des zionistischen Regimes gegen den Libanon ausgeweitet hat.

Diesem Bericht zufolge umfasst das Ausmaß der Vergeltungsangriffe der Hisbollah auch Akko und Haifa, sodass die Feuerzone der Hisbollah erstmals seit der sogenannten libanesischen Waffenruhe eine Entfernung von 40 Kilometern erreicht hat.

Zuvor hatte die Armee des zionistischen Regimes erklärt, dass in Akko und Haifa im Norden der besetzten Gebiete die Alarmsirenen aktiviert wurden.

Es ist anzumerken, dass die brutale Boden- und Luftaggression des zionistischen Regimes gegen den Libanon bisher 3.371 Märtyrer und 10.129 Verwundete gefordert hat.