Laut der Nachrichtenagentur ABNA zeigen die Ermittlungen von NBC News, dass im vergangenen Jahr etwa 2.000 amerikanische Diplomaten auf verschiedene Weise aus der US-Regierung ausgeschieden sind, darunter durch Entlassung oder erzwungene Pensionierung.

Gemäß diesem Bericht wurden die Nominierungen von Dutzenden Diplomaten, darunter Kelly Adams Smith, die designierte Botschafterin in Moldawien, im Februar 2025 zurückgezogen. Bis Dezember desselben Jahres rief die US-Regierung nahezu 30 Botschafter, die bereits auf ihren Posten waren, ab. Die abberufenen Botschafter hatten 90 Tage Zeit, um eine neue Position zu finden, andernfalls drohte ihnen gemäß dem Foreign Service Act von 1980 die Zwangspensionierung.

In dem Bericht heißt es, dass mehr als die Hälfte der US-Botschaften (fast 100 Botschaften) derzeit ohne vom Senat bestätigte Botschafter arbeiten. Die Hälfte der diplomatischen Vertretungen, darunter vier Länder am Persischen Golf sowie Pakistan und Katar, sind ohne Botschafter. Auch in über 75 % der afrikanischen Länder sind keine US-Botschafter präsent.

Laut diesem Bericht sind hochrangige Beamte des US-Außendienstes auch nicht an hochrangigen Verhandlungen über die Kriege in der Ukraine und im Iran beteiligt; stattdessen sehen wir die Anwesenheit von Jared Kushner, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten, und Steve Witkoff, einem engen Freund von ihm.