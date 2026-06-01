Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die saudische Zeitung „Ar-Riyad“, ein offizielles Medium der saudischen Regierung, in einem Bericht unter Bezugnahme auf die Entwicklungen im Libanon: „Was wir heute im Südlibanon sehen, wirft ernste Fragen über die Zukunft des internationalen Systems auf.“

Die Zeitung stellte fest, dass die Ausweitung der militärischen Aktionen des zionistischen Regimes innerhalb des libanesischen Territoriums und die Kontrolle über strategische Positionen im Süden des Landes nicht als ‚vorübergehende Sicherheitsentwicklungen‘ betrachtet werden können, sondern vielmehr als ein politisches Ereignis mit Dimensionen, die mit dem Konzept der nationalen Souveränität und dem Recht der Länder verbunden sind, ihr Territorium fern von militärischem Druck zu verwalten.

Laut der Zeitung wird die Glaubwürdigkeit von Ländern nicht nur an ihrer Fähigkeit gemessen, ihre Grenzen zu schützen, sondern auch daran, wie sehr die internationale Gemeinschaft diese Grenzen respektiert und nicht zulässt, dass militärische Macht zu einem Instrument zur Aufzwingung neuer Tatsachen wird.

Die Zeitung ist der Ansicht, dass die Gefahr der Entwicklungen im Libanon darin besteht, dass militärische Aggressionen zwischen Ländern nicht nur die beiden Konfliktparteien betreffen, sondern die Regeln der internationalen Beziehungen untergraben. Die Missachtung der Souveränität von Ländern ebnet den Weg für weitere Krisen und untergräbt das Vertrauen in das internationale Rechtssystem, das geschaffen wurde, um Konflikte zu verhindern und die Aufzwingung des Willens mit Waffengewalt zu unterbinden.

„Ar-Riyad“ betonte, dass die libanesische Frage nicht nur eine innenpolitische oder regionale Angelegenheit sei, und erklärte, dass diese Entwicklungen Teil einer breiteren internationalen Debatte über die Zukunft von Sicherheit und Stabilität in einer Welt seien, in der Herausforderungen und Konflikte zunehmen.