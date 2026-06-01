  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Iran

Ursprungsort der Aggression gegen den Telekommunikationsmast auf der Insel Sirik wurde angegriffen

1 Juni 2026 - 20:58
News ID: 1821379
Source: ABNA
Ursprungsort der Aggression gegen den Telekommunikationsmast auf der Insel Sirik wurde angegriffen

Die Öffentlichkeitsabteilung der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) betonte in einer Erklärung: Im Falle einer Wiederholung der Aggression wird die Antwort völlig anders ausfallen, und die Verantwortung dafür liegt beim aggressiven und kindermordenden Regime Amerikas.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA präzisierte die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Erklärung: Nachdem die aggressive Armee Amerikas vor einer Stunde einen Telekommunikationsmast auf der Insel Sirik in der Provinz Hormozgan angegriffen hatte, griffen die Kämpfer der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC den Luftwaffenstützpunkt an, von dem die Aggression ausging, und die vorher festgelegten Ziele wurden zerstört.

Anschließend warnten die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, dass die Antwort im Falle einer Wiederholung der Aggression völlig anders ausfallen würde und die Verantwortung dafür beim aggressiven und kindermordenden Regime Amerikas liege.

Your Comment

You are replying to: .
captcha