Ursprungsort der Aggression gegen den Telekommunikationsmast auf der Insel Sirik wurde angegriffen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA präzisierte die Öffentlichkeitsabteilung der IRGC in einer Erklärung: Nachdem die aggressive Armee Amerikas vor einer Stunde einen Telekommunikationsmast auf der Insel Sirik in der Provinz Hormozgan angegriffen hatte, griffen die Kämpfer der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC den Luftwaffenstützpunkt an, von dem die Aggression ausging, und die vorher festgelegten Ziele wurden zerstört.

Anschließend warnten die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC, dass die Antwort im Falle einer Wiederholung der Aggression völlig anders ausfallen würde und die Verantwortung dafür beim aggressiven und kindermordenden Regime Amerikas liege.