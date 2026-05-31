Spezialoperation der Hisbollah: Zionisten werden selbst in der Dunkelheit gejagt

Laut der Nachrichtenagentur Abna gab das Armeeradio des zionistischen Regimes zu, dass eine Drohne der libanesischen Hisbollah in der vergangenen Nacht mehrere Angehörige der Golani-Brigade getroffen hat.

Laut diesem Bericht ist der Angriff besonders besorgniserregend, da er nachts stattfand und zeigt, dass die Hisbollah in der Lage ist, zionistische Soldaten auch in den Dunkelstunden mit Kamikazedrohnen zu treffen.

Das Armeeradio des zionistischen Regimes fügte hinzu, dass diese Drohnen wahrscheinlich mit Nachtsichtsystemen ausgestattet sind, die feindliche Kräfte selbst in der Dunkelheit treffen können.

Zuvor hatten zionistische Medien bereits eingeräumt, dass der Luftraum über den nördlichen Gebieten der besetzten Gebiete für Hisbollah-Drohnen völlig offen ist.