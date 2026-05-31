Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Nowosti sagte Armando Mema, ein finnischer Politiker und Mitglied der Partei «Koalition der Freiheit»: Die Europäische Union habe durch die Finanzierung des Krieges und die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine wiederholt die roten Linien überschritten.

Er fügte hinzu: Russland habe erneut seine Bereitschaft zum Dialog mit Europa gezeigt und hoffe, dass dieser Konflikt auf diplomatischem Wege gelöst werde.

Die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union haben sich seit Beginn des Ukraine-Krieges verschlechtert. Die Friedensverhandlungen zur Ukraine blieben bisher ergebnislos, und die Parteien sind nicht bereit, in strittigen Fragen Kompromisse einzugehen.

Moskau wirft Brüssel vor, die Friedensverhandlungen zu sabotieren und die Ukraine für den Krieg gegen Russland zu finanzieren und mit Waffen zu versorgen.