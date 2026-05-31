Zionistische Zeitung: Trotz der Behauptungen Tel Avivs ist die Hisbollah weiterhin stark

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die zionistische Zeitung «Jerusalem Post», dass die Hisbollah drei Jahre nach Kriegsbeginn weiterhin die nördlichen Gebiete der besetzten Gebiete unter Beschuss hält.

In diesem Bericht heißt es, dass begrenzte Bodenoperationen in der Nähe der Grenzen und Luftangriffe die Bedrohungen durch die Hisbollah nicht beseitigen konnten.

Diese zionistische Zeitung fügte hinzu, dass zionistische Beamte ständig von der Niederlage der Hisbollah und ihrer Entwaffnung sprechen, aber diese Organisation ist immer noch bewaffnet und aktiv.

Es ist anzumerken, dass die libanesische Hisbollah weiterhin entschlossen auf Verstöße des zionistischen Regimes gegen die Waffenruhe in diesem Land reagiert, so dass sie in den letzten 24 Stunden 24 Operationen gegen Stellungen, Zentren und Stützpunkte zionistischer Militärs in den Grenzgebieten und im Norden des besetzten Palästinas durchgeführt hat.