Erneuter Angriff Trumps auf den Papst wegen dessen Ablehnung des Krieges gegen den Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf The Hill kritisierte Donald Trump, der Präsident der USA, Papst Leo XIV., das Oberhaupt der Katholiken, und Brandon Johnson, den Bürgermeister von Chicago, wegen ihres Treffens im Vatikan und sagte, jemand müsse dem Papst erklären, dass der Bürgermeister von Chicago eine nutzlose Person sei.

Trump schrieb auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social: «Jemand sollte dem Papst erklären, dass der Bürgermeister von Chicago nutzlos ist und dass der Iran keine Atomwaffen bekommen darf!» In dieser Nachricht repostete er auch Bilder des Treffens von Johnson mit dem Papst. Auf diesen Bildern schenkt der Bürgermeister von Chicago dem Papst eine kleine Flagge seiner Stadt, und beide sind mit einer Mütze des Baseballteams Chicago Cubs in der Hand zu sehen; obwohl Papst Leo XIV. als Fan des Teams Chicago White Sox bekannt ist.

Trumps Äußerungen heizten seine früheren Spannungen mit dem Papst weiter an. Der US-Präsident hatte zuvor auch die Kritik des Papstes am Krieg gegen den Iran und seine Haltung zu Einwanderung und sozialen Fragen kritisiert und gesagt, er wolle keinen Papst, der glaube, dass der Iran Atomwaffen erlangen könne. Trump kritisierte auch die Ablehnung einiger Politiken der US-Regierung durch den Papst, darunter militärische Maßnahmen und Einwanderungspolitik.

Papst Leo hatte zuvor erklärt, dass er keine Angst vor der Trump-Administration habe und weiterhin offen über die Botschaften des Evangeliums und humanitäre Fragen sprechen werde. Sein Treffen mit Brandon Johnson im Vatikan konzentrierte sich hauptsächlich auf Themen wie soziale Gerechtigkeit, Einwanderung, Unterstützung gefährdeter Gruppen und humanitäre Zusammenarbeit.

Der Bürgermeister von Chicago erklärte als Reaktion auf Trumps Äußerungen, dass die Bürger Chicagos von Trumps «Krieg» gegen den Iran müde seien und dass seine Politik das Leben der Arbeiterfamilien schwieriger mache.