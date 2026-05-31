Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die zionistische Zeitung Haaretz in einem Artikel mit dem Titel „Hormus, Uran und Milliarden Dollar“: Der Iran habe es nicht eilig, ein Abkommen mit Amerika zu schließen.

Dieses zionistische Medium fügte über die Oberhand Irans in den Verhandlungen mit Amerika hinzu: Die neuen Vorschläge zielen darauf ab, die Kriegsschäden Irans zu kompensieren und die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt zu öffnen, ohne direkt die Hauptstreitigkeiten über die Urananreicherung zu behandeln.

Haaretz hält den Iran nicht für bereit, Zugeständnisse zu machen, und schreibt: Es scheint, dass Teheran keine Eile hat, einen Kompromiss zu schließen.

Dieses zionistische Medium bezeichnete die entstandene Situation als wie einen Scherz und fügte hinzu: „Fast ein Abkommen“ hätte der Titel eines Sketchs der beliebten israelischen Sendung „Eretz Nehederet“ (Wunderbares Land) sein können, aber diese Geschichte sei so real, dass man sie nicht als Witz abtun könne.