Islamischer Dschihad: Ermordung des Märtyrers Awdah ist Bruch der Waffenruhe und Fortsetzung israelischer Verbrechen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die palästinensische Nachrichtenagentur Shihab sprach die palästinensische Bewegung Islamischer Dschihad in einer Erklärung dem palästinensischen Volk sowie den islamischen und arabischen Nationen ihr Beileid zum Märtyrertod von Muhammad Awdah, bekannt als Abu Amr, einem der herausragenden Kommandanten der al-Qassam-Brigaden, aus und bezeichnete seine Ermordung als ein „rachsüchtiges und feiges“ Verbrechen des zionistischen Regimes.

Der Islamische Dschihad erklärte, dass diese Ermordung durch die Armee des zionistischen Regimes einen offensichtlichen Bruch des Waffenstillstandsabkommens in Gaza und eine völlige Missachtung aller Vereinbarungen und Verpflichtungen darstelle.

Die Bewegung betonte: Die Fortsetzung der Politik der Ermordungen, Angriffe auf sichere Wohngebiete und die Tötung der Bevölkerung Gazas durch das zionistische Regime widersprechen den gegenüber den Vermittlern eingegangenen Verpflichtungen und verletzen alle humanitären und moralischen Normen – Handlungen, die mit voller Unterstützung und Beteiligung der US-Regierung durchgeführt werden.

Der Islamische Dschihad erklärte zudem: Das Blut der Märtyrer des palästinensischen Volkes wird nur die Entschlossenheit der Nation und des Widerstands zur Wahrung ihrer Rechte stärken, und das Blut der Kommandanten und Mudschahedin wird als Brennstoff dienen, um den Willen des Widerstands zu stärken und den Weg des Kampfes gegen die Besatzer fortzusetzen, denn das zionistische Regime versteht nur die Sprache der Gewalt.

Die Bewegung sprach den al-Qassam-Brigaden, der Hamas-Bewegung, deren Führern, Mitgliedern, Mudschahedin und Anhängern ihr Beileid zum Märtyrertod Awdahs aus und betonte, dass die Verbrechen des zionistischen Regimes nur die Standhaftigkeit der Widerstandskräfte erhöhen und die Besatzer noch teurer zu stehen kommen werden.