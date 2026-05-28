Führer der Ansarullah: Der Märtyrertod von Awdah hat das Blatt der Mudschahedin der al-Qassam-Brigaden weiter erhellt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Nachrichtenportal „Al-Ahd“ erklärte der Führer der jemenitischen Ansarullah-Bewegung, Sayyed Abdulmalik al-Huthi, dass der Märtyrertod des Dschihad-Kommandanten Muhammad Awdah im Kampf gegen die Front des Unglaubens, der Verbrechen und der Tyrannei eine weitere Seite zum ruhmreichen Blatt der Mudschahedin der al-Qassam-Brigaden hinzugefügt habe.

Die Hamas-Bewegung bestätigte heute, am Mittwoch, dass der Märtyrer Awdah, Kommandant der al-Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Bewegung, den Märtyrertod erlitten hat.

Politisches Büro der Ansarullah: Die Ermordung des Märtyrers Awdah ist ein weiteres Verbrechen im Blatt Israels

Das politische Büro der jemenitischen Ansarullah-Bewegung erklärte, dass die Ermordung des Märtyrers Muhammad Awdah, eines der Kommandeure des palästinensischen Widerstands, ein weiteres Verbrechen in der fortgesetzten Kette von Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das palästinensische Volk darstellt.

Diese jemenitische Stelle betonte in einer Erklärung: Dieses Verbrechen wird weder den Willen noch die Standhaftigkeit der Mudschahedin schwächen, sondern im Gegenteil ihren Zusammenhalt und ihre Stärke angesichts ihrer großen Opfer auf dem Weg nach Quds (Jerusalem) stärken.

Die Bewegung erklärte zudem, dass die Eskalation der Angriffe auf den Libanon Teil der Bemühungen sei, den Konsequenzen der Siege der Widerstandsachse über die Zionisten und Amerikaner zu entkommen.

Das politische Büro der Ansarullah lobte die Serie von Operationen des libanesischen Widerstands und betonte: Die Mudschahedin der Hisbollah erteilen dem Feind mit ihren Operationen und Heldentaten harte Lektionen und lassen ihn Ohnmacht und Niederlage schmecken.