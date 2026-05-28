23 Schiffe durchquerten die Straße von Hormus in Koordination mit der Marine der Revolutionsgarden

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte das Public-Relations-Büro der Marine der Revolutionsgarden: In den vergangenen 24 Stunden durchquerten 23 Schiffe – darunter Tanker, Containerschiffe und andere Handelsschiffe – nach Erhalt der Genehmigung in Koordination mit und unter Sicherheitsgewährleistung der Marine der Revolutionsgarden die Straße von Hormus.

Die Marine der Revolutionsgarden fügte hinzu: Der Persische Golf ist ein Gewässer, das den Muslimen der Anrainerstaaten gehört, und die Aggression und Schandtaten der terroristischen US-Armee sind der Hauptgrund für seine derzeitige Unsicherheit. Die intelligente Kontrolle der Straße von Hormus wird kontinuierlich, mit Standhaftigkeit und Autorität durchgeführt.