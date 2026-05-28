Peseschkian: Wir sind Pakistan für seine konstruktive Rolle beim Abbau von Spannungen in der Region dankbar

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erörterten Masud Peseschkian, Präsident der Islamischen Republik Iran, und Shehbaz Sharif, Premierminister Pakistans, in einem Telefonat den neuesten Stand der bilateralen Beziehungen und tauschten sich über regionale Entwicklungen und laufende diplomatische Prozesse aus.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran gratulierte der Regierung und dem befreundeten und brüderlichen Volk Pakistans zum Opferfest und dankte für die konstruktive und verantwortungsvolle Rolle Islamabads bei der Unterstützung diplomatischer Initiativen und Bemühungen zur Deeskalation und Beendigung der aktuellen Konflikte und Krisen in der Region.

Peseschkian betonte auch die Bedeutung der fortgesetzten Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den islamischen Ländern zur Wahrung der Stabilität, Sicherheit und gemeinsamen Interessen der islamischen Welt.

Der Premierminister Pakistans übermittelte seinerseits in diesem Gespräch dem Präsidenten, der Regierung und dem Volk der Islamischen Republik Iran seine Glückwünsche zum Opferfest und äußerte die Hoffnung, dass die laufenden diplomatischen Prozesse in naher Zukunft zu endgültigen, wirksamen und nachhaltigen Ergebnissen führen werden, die die Grundlage für die Stärkung von Frieden, Stabilität und regionaler Zusammenarbeit schaffen.

Im weiteren Verlauf des Telefonats betonten beide Seiten die Tiefe der historischen, kulturellen und brüderlichen Beziehungen zwischen Teheran und Islamabad, erörterten Wege zur Entwicklung und Verbesserung der bilateralen Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft, Handel, Transit und Zoll, und unterstrichen die Notwendigkeit, die Umsetzung gemeinsamer Vereinbarungen zu beschleunigen und die vorhandenen Kapazitäten zur Ausbau der bilateralen Beziehungen zu nutzen.