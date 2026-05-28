Krieg mit Iran hat lebenswichtige Raketenreserven der USA erschöpft

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender i24NEWS zeigt ein neuer Bericht des Center for Strategic and International Studies (CSIS) der USA, dass die starke Abhängigkeit Washingtons von US-Waffen und Munition im Nahen Osten einen Teil der strategischen Verteidigungsreserven des Landes drastisch reduziert hat und Bedenken hinsichtlich der militärischen Bereitschaft Washingtons für eine mögliche Konfrontation im pazifischen Raum aufwirft.

Laut dem Bericht benötigen US-Verteidigungsunternehmen mindestens drei Jahre, um die Bestände von drei Schlüsselsystemen wiederherzustellen, die im Krieg mit Iran umfangreich eingesetzt wurden.

Dieser Mangel umfasst weitreichende Tomahawk-Marschflugkörper sowie Abfangraketen der Luftverteidigungssysteme Patriot und THAAD, die zur Bekämpfung von angreifenden Drohnen und Raketen eingesetzt werden.

Das CSIS betonte, dass die aktuellen US-Reserven zwar immer noch ausreichen, um den Konflikt mit Iran fortzusetzen, der starke Rückgang dieser Reserven jedoch eine gefährliche Lücke in der militärischen Abschreckung der USA in anderen Regionen geschaffen hat.

In dem Bericht heißt es, dass US-Militärplaner besorgt sind, dass diese Engpässe im Falle eines möglichen Krieges mit China um Taiwan die Kampffähigkeit und Feuerkraft der US-Streitkräfte ernsthaft beeinträchtigen würden.