Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte das iranische Konsulat in Hyderabad, Indien, als Reaktion auf die wiederholten Äußerungen und die Rhetorik von Donald Trump, dem Präsidenten der USA: Wenn Iran euch Uran hätte geben wollen, hätte es das lange vor Kriegsbeginn getan.

Diese iranische diplomatische Vertretung in Indien schrieb an die Regierung in Washington: Wenn ihr es uns mit einem Krieg hättet wegnehmen können, hättet ihr das längst getan.

Das iranische Konsulat in Indien betonte: Jetzt könnt ihr [Amerikaner] nur noch eines tun – eure gescheiterten Träume wiederholen.

Die diplomatische Einrichtung bemerkte ironisch gegenüber Trump wegen seiner Unterwürfigkeit gegenüber dem Premierminister des zionistischen Regimes: Das ist das Ergebnis und der Preis des Vertrauens in einen kriegsverbrecherischen und wahnhaften Freund.

Trump behauptete in seiner jüngsten Äußerung, dass das hochangereicherte Uran Irans zerstört werden müsse – ein Traum, den der US-Präsident viele Male wiederholt hat, den er aber bisher nicht verwirklichen konnte.