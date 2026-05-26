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Reaktion des iranischen Konsulats in Indien auf Trumps neue Äußerungen

26 Mai 2026 - 09:42
News ID: 1818958
Source: ABNA
Reaktion des iranischen Konsulats in Indien auf Trumps neue Äußerungen

Das iranische Konsulat in Indien reagierte auf die neuen Äußerungen des US-Präsidenten über die Zerstörung des hochangereicherten Urans Irans und bezeichnete dies als Wiederholung von Trumps gescheiterten Träumen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA erklärte das iranische Konsulat in Hyderabad, Indien, als Reaktion auf die wiederholten Äußerungen und die Rhetorik von Donald Trump, dem Präsidenten der USA: Wenn Iran euch Uran hätte geben wollen, hätte es das lange vor Kriegsbeginn getan.

Diese iranische diplomatische Vertretung in Indien schrieb an die Regierung in Washington: Wenn ihr es uns mit einem Krieg hättet wegnehmen können, hättet ihr das längst getan.

Das iranische Konsulat in Indien betonte: Jetzt könnt ihr [Amerikaner] nur noch eines tun – eure gescheiterten Träume wiederholen.

Die diplomatische Einrichtung bemerkte ironisch gegenüber Trump wegen seiner Unterwürfigkeit gegenüber dem Premierminister des zionistischen Regimes: Das ist das Ergebnis und der Preis des Vertrauens in einen kriegsverbrecherischen und wahnhaften Freund.

Trump behauptete in seiner jüngsten Äußerung, dass das hochangereicherte Uran Irans zerstört werden müsse – ein Traum, den der US-Präsident viele Male wiederholt hat, den er aber bisher nicht verwirklichen konnte.

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