Azizi: Der Iran nach dem Ramadan-Krieg ist völlig anders als der Iran vor dem Krieg

Laut dem Nachrichtenagentur ABNA sagte Ebrahim Azizi, Vorsitzender der Nationalen Sicherheits- und Außenpolitikkommission des Parlaments, im Interview mit dem Nachrichtensender zur Überwachung feindlicher Luftfahrzeuge: Im Laufe des vergangenen Tages und heute haben wir die Anwesenheit feindlicher Drohnen beobachtet. In diesem Zusammenhang gab es gestern ein entschlossenes Vorgehen.

Der Vorsitzende fügte hinzu: Wir hatten heute ein Treffen mit General Abdollahi, dem Kommandeur des Stützpunkts Khatam al-Anbiya. Während des Treffens berichteten sie über die Drohnen, und er erklärte entschlossen und gab den Befehl zum Eingreifen.

Azizi betonte: Dies ist ein Zeichen der höchsten Bereitschaft und Stärke unserer Streitkräfte. Jedes Verhalten, das gegen unsere nationalen Interessen und die Sicherheit verstößt, wird mit einer vernichtenden, entschlossenen und reumütigen Antwort unserer Streitkräfte konfrontiert.

Er stellte klar: Sowohl gestern als auch heute waren wir Zeugen dieser abschreckenden Maßnahmen. Zweifellos, wenn die Feinde der iranischen Nation einen Fehler machen, werden unsere Streitkräfte, die in höchster Bereitschaft sind, antworten.

Der Vorsitzende fügte hinzu: In dem Treffen mit General Abdollahi wurde auf die Bereitschaft der Streitkräfte hingewiesen und betont, dass sie voller Bereitschafts- und Abschreckungsfähigkeit sind. Wie in der Vergangenheit werden unsere Streitkräfte auf jede Aktion an jedem Ort – ob in unserem geografischen Raum oder wenn Unsicherheit außerhalb unserer Region entsteht – maximal reagieren.

Zum Thema Einigung oder Nichteinigung mit Amerika sagte er: In der zweiten Kriegswoche machten die Amerikaner über Munir Asem Vorschläge. Ich war Zeuge, dass die Amerikaner damals einen Waffenstillstand und Verhandlungen forderten.

Der Vorsitzende fügte hinzu: Die Amerikaner waren gezwungen, in ein Feld namens Waffenstillstand und Verhandlungen einzutreten, anstatt den Krieg, den sie in drei Tagen beenden wollten, fortzusetzen. Das bedeutet, dass wir der eindeutige Sieger auf diesem Feld waren.