Berichte pro-palästinensischer Aktivisten über Demütigungen und Folter in Gefängnissen des israelischen Regimes

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Palästinensische Informationszentrum berichtet, lieferten diese Aktivisten nach ihrer Rückkehr erschütternde Zeugnisse über die Bedingungen ihrer Inhaftierung in den besetzten palästinensischen Gebieten; einer Inhaftierung, die erfolgte, nachdem ihr Schiff auf dem Weg zum Versuch, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen, im Mittelmeer aufgebracht worden war.

Laut den Aktivisten wandten die zionistischen Kräfte bei der Übernahme des Schiffes am 18. Mai extreme Gewalt gegen die pro-palästinensischen Aktivisten an, was zur Verwundung mehrerer von ihnen führte.

Mit der Kampagne verbundene Quellen gaben an, dass zwei französische Aktivisten aufgrund der Schwere der Verletzungen, die sie während der Festnahme und des Transports erlitten haben, immer noch in einem der Krankenhäuser in der Türkei behandelt werden.

Maryam Haj al, eine Aktivistin und medizinische Helferin, sagte, dass die Inhaftierten in der Stadt Ashdod unter direkter Aufsicht der Polizei des israelischen Regimes, die Itamar Ben-Gvir, dem (sogenannten) Minister für innere Sicherheit des zionistischen Regimes, untersteht, unter harten Bedingungen festgehalten wurden.

Sie betonte, dass die Aktivisten in geschlossene schwarze Container gesperrt wurden; eine Maßnahme, die darauf abzielte, sie zu quälen, zu demütigen und ihrer Menschenwürde zu berauben.