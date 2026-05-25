Scheich Naim Kassem: Die Waffen bleiben in unseren Händen; Iran wird siegreich aus dem Krieg hervorgehen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Manar berichtet, sagte Scheich Naim Kassem, Generalsekretär der Hisbollah im Libanon: Heute werden wir über den Widerstands- und Befreiungstag, die aktuelle politische Lage sowie die Situation im Iran, Bahrain und Palästina sprechen. Ich gratuliere den Muslimen zum Opferfest, dem Fest der Opferbereitschaft, der Vergebung und der Interaktion mit dem Glauben, die zur Konfrontation mit dem Teufel führt.

Er fügte hinzu: Wir können aus dem Widerstand und der Befreiung fünf wichtige Prinzipien ableiten. Jeder, der am Widerstand teilgenommen hat, war daran und an der erreichten Befreiung beteiligt. Der Widerstand ist das Ergebnis der Führung von Sayyed der Märtyrer der Umma, Sayyed Hassan Nasrallah.

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon sagte: Dieser Sieg war das Ergebnis der Zusammenarbeit von Armee, Volk und Widerstand. Es gab eine Koordination zwischen der Regierung und dem Widerstand, und dies war ein wichtiger und einflussreicher Faktor für das Erreichen der Freiheit. Widerstand und Befreiung sind ein Fest für die Freien der Welt und ein Fest für Palästina. Wir erinnern hier an Präsident Émile Lahoud und Nabih Berri, den Parlamentspräsidenten, die Unterstützer der Freiheit waren.

Israels Projekt ist die Beseitigung des Widerstands und die schrittweise Besetzung des Libanon

Er fügte hinzu: Fünfzehn Jahre Besatzung, zusammen mit der Aufstellung einer Armee im Südlibanon, zielten darauf ab, die Ambitionen des israelischen Feindes im Libanon zu verwirklichen. Das demütigende Abkommen vom 17. Mai wurde nicht umgesetzt und 1984 aufgehoben, und dies war ein Schritt auf dem Weg zur Freiheit, die im Jahr 2000 erreicht wurde. Ich gratuliere allen zu dieser großen Freiheit, diesem Stolz und dieser Würde.

Der Generalsekretär der Hisbollah im Libanon sagte: Am 24. November 2024 erzielte die libanesische Regierung eine indirekte Vereinbarung, die die Besatzung beenden und die Angriffe stoppen sollte. 15 Monate lang nach der Vereinbarung gingen die israelischen Angriffe weiter. Die libanesische Regierung war nicht in der Lage, sie umzusetzen. Die Zugeständnisse, die die libanesische Regierung machte, setzten sich fort, bis der Widerstand am 2. März 2026 für vogelfrei erklärt wurde. Ich fordere die libanesische Regierung auf, die Entscheidungen gegen den Widerstand aufzuheben und sich an die Seite ihres Volkes zu stellen. Das israelische Projekt ist die Beseitigung des Widerstands und die schrittweise Besetzung des Libanon als Teil seines Programms.

Scheich Naim Kassem sagte: Die jüngsten US-Sanktionen wurden verhängt, um Druck auszuüben, und dies zeigt die Unfähigkeit, ihre Ziele zu erreichen. Die US-Sanktionen werden uns nicht schwächen, und sollte Amerika noch mehr Brutalität an den Tag legen, wird es im Libanon nichts erreichen.

Er lehnte erneut die Entwaffnung der Hisbollah im Libanon ab und betonte: Entwaffnung bedeutet, dem Libanon seine Verteidigungsfähigkeiten zu nehmen und den Weg für seine Zerstörung zu ebnen, und das ist für uns inakzeptabel. Sie sagen uns, wir sollen ihnen bei unserer eigenen Entwaffnung helfen, damit Israel einmarschieren, uns töten und unser Volk vertreiben kann.