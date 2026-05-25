33 Schiffe überquerten in den letzten 24 Stunden die Straße von Hormus mit Genehmigung der Marine der Revolutionsgarden

Laut Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte die Öffentlichkeitsabteilung der Marine der Revolutionsgarden: In den letzten 24 Stunden überquerten 33 Schiffe, darunter Tanker, Containerschiffe und andere Handelsschiffe, nach Erhalt der Genehmigung, mit Koordination und Gewährleistung der Sicherheit durch die Marine der Revolutionsgarden, die Straße von Hormus.

Die Marine der Revolutionsgarden erklärte: Die intelligente Kontrolle über die Straße von Hormus wird nach der durch die Aggression der terroristischen US-Armee in der Straße von Hormus verursachten Verschärfung der Unsicherheit von der Marine der Revolutionsgarden entschlossen und effektiv durchgeführt.