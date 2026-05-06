Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf RIA Novosti sagte der russische Senator Wladimir Dschabarow: „Ohne die Beteiligung Russlands, das gute Beziehungen sowohl zum Iran als auch zu den Anrainerstaaten des Persischen Golfs unterhält, kann die gegenwärtige Situation in Nahost nicht bewältigt werden.“

Er erklärte, dass die USA allein nicht in der Lage seien, den Konflikt zu lösen, und betonte, dass die Zeit für eine diplomatische Lösung der Lage in Nahost gekommen sei.

Die USA beabsichtigten in den vergangenen Tagen, im Rahmen eines sogenannten „Freiheitsprojekts“ die Waffenruhe mit dem Iran zu brechen und in die Sicherheitszone Irans in der Straße von Hormus einzudringen. Die Reaktion der Streitkräfte der Islamischen Republik führte zum Rückzug Washingtons aus diesem Abenteuer.