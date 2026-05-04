Kongressabgeordneter: Wir Amerikaner zahlen den Preis für Trumps Krieg

Laut ABNA unter Berufung auf CNN sagte Pat Ryan, US-Kongressabgeordneter, in Kritik an der lächerlichen Behauptung von Donald Trump, dem US-Präsidenten, über das Ende der Aggression gegen den Iran, indem er Bilder auf seinem Account im sozialen Netzwerk X veröffentlichte: „Sie (Kabinettsmitglieder und Trump) reden Unsinn, dass der Krieg vorbei sei.“

Der US-Kongressabgeordnete fügte hinzu: „Die Realitäten vor Ort und ihre Kosten gehen weiter. Mehr als 50.000 Soldaten wurden in der Region stationiert, militärische Ausrüstung im Wert von Milliarden Dollar ist im Einsatz. Der Benzinpreis in Amerika ist stark gestiegen.“

Pat Ryan fügte hinzu: „Selbst wenn Trump behauptet, der Krieg sei vorbei, ist die Realität, dass die Menschen weiterhin seinen Preis zahlen.“