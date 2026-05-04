Kongressabgeordneter: Wir Amerikaner zahlen den Preis für Trumps Krieg

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf CNN sagte «Pat Ryan», Mitglied des US-Kongresses, in Kritik an der absurden Behauptung von Donald Trump, dem Präsidenten Amerikas, über das Ende der Aggression gegen den Iran, indem er Bilder auf seinem Konto im sozialen Netzwerk X veröffentlichte: «Sie (die Kabinettsmitglieder und Trump) reden Unsinn, dass der Krieg vorbei ist.»

Der Kongressabgeordnete fügte hinzu: «Die Realitäten vor Ort und ihre Kosten gehen weiter. Mehr als 50.000 Soldaten sind in der Region stationiert, und Milliarden von Dollar an militärischer Ausrüstung werden eingesetzt. Der Benzinpreis in Amerika ist stark gestiegen.»

«Pat Ryan» fügte hinzu: «Selbst wenn Trump behauptet, der Krieg sei vorbei, ist die Realität, dass die Menschen immer noch seinen Preis zahlen.»