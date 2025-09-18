Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Fernsehsender Al Jazeera schilderte die neue britische Außenministerin, Yvette Cooper, ihre Version der heutigen Mittwochskonsultationen der Außenminister der drei europäischen Länder (der europäischen Troika, die das Abkommen von 2015, bekannt als JCPOA, unterzeichnet hat) und Sayyed Abbas Araqchi, dem Außenminister der Islamischen Republik Iran.

Ohne auf die Nichterfüllung der Verpflichtungen der europäischen Seite des JCPOA gegenüber dem Iran einzugehen, behauptete die neue britische Außenministerin: "Meine europäischen Amtskollegen und ich haben mit dem iranischen Außenminister gesprochen, um unsere Bedenken hinsichtlich des Atomprogramms Teherans zu bekräftigen."

Yvette Cooper fügte hinzu: "Wir sind der Diplomatie verpflichtet, aber Iran hat keine Schritte unternommen, um die Rückkehr von Sanktionen zu verhindern, und wir brauchen konkrete Maßnahmen!"

Es ist anzumerken, dass Teheran immer erklärt hat, dass es zu gleichberechtigten Verhandlungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts bereit ist; aber die USA und die zionistischen Besatzer haben in den letzten Monaten, inmitten der indirekten Verhandlungen zwischen Teheran und Washington, Iran unter Missachtung aller internationalen Normen angegriffen.