Details des US-Vorschlags für einen Waffenstillstand in Gaza

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today haben zionistische Quellen in einem Interview mit dem 12. Kanal des zionistischen Regimes erstmals Details des US-Vorschlags für einen Waffenstillstand bekannt gegeben. Sie sagten, dass gemäß diesem Vorschlag alle zionistischen Gefangenen innerhalb von 48 Stunden nach Inkrafttreten des Abkommens freigelassen werden.

Im Gegenzug werden palästinensische Gefangene, einschließlich derer, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, freigelassen. Der letzte Punkt dieses Vorschlags bezieht sich auf die Leichen der zionistischen Gefangenen und besagt, dass ein bestimmter Zeitpunkt während der Waffenstillstandsperiode für ihre Übergabe festgelegt wird.

Dieser Waffenstillstandsvorschlag ist für 60 Tage vorgesehen, und es wird behauptet, dass Trump sich persönlich als Garant angeboten hat. Die zionistischen Quellen fügten hinzu, dass der Rahmen dieses Vorschlags breiter sei als frühere Vorschläge und nicht nur den Rückzug der zionistischen Armee und die Bildung einer alternativen Regierung in Gaza umfasse, sondern auch die Entwaffnung der Hamas. Dies, obwohl das Thema der Entwaffnung eine der „roten Linien“ des palästinensischen Widerstands ist.

Der Rückzug der Zionisten aus Gaza wird schrittweise erfolgen, aber der Hauptteil wird zu Beginn des Waffenstillstands durchgeführt.

In der Zwischenzeit hat die palästinensische Seite kein Vertrauen in die Garantien der USA in dieser Angelegenheit.