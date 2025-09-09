Israelischer Drohnenangriff auf ein Fahrzeug südlich von Beirut

Laut der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (a) - ABNA und dem libanesischen Nationalen Nachrichtenbüro hat eine israelische Drohne am Montagabend ein Fahrzeug in der Nähe der Zaurut-Moschee angegriffen, die sich zwischen den Städten Al-Jiyya und Barja in der Region Iqlim al-Kharroub befindet. Dieses Gebiet liegt etwa 30 Kilometer südlich von Beirut.

Offizielle Quellen gaben bekannt, dass der Angriff Stunden nach einer Reihe israelischer Luftangriffe im Ostlibanon stattfand, die nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums zum Tod von fünf Personen führten.

Die israelische Armee hatte behauptet, dass diese Angriffe auf Stellungen der Hisbollah abzielten.