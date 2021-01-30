Zarif rät Biden-Team von Wunschdenken in Bezug auf Atomabkommen ab

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, "Die Träume der Mitglieder der neuen US-Regierung, die Iran auffordern, zum Atomabkommen zurückzukehren, sind weder rational noch werden sie jemals wahr", sagte Zarif am Freitag.

Er machte die Bemerkungen in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Istanbul mit Bezug auf die Bemerkungen des neuen US-Außenministers Antony Blinken, am Mittwoch, der behauptete, die USA würden erst dann zum Atomabkommen zurückkehren, wenn Teheran seinen nuklearen Verpflichtungen nachkommt.

Blinken hatte bei einer Pressekonferenz behauptet, dass Iran in einigen Bereichen das Atomabkommen verlassen habe und es einige Zeit dauern werde, bis die USA beurteilen könnten, ob es wieder seinen Verpflichtungen nachkommt oder nicht.

Als Antwort darauf sagte Zarif, der Rückzug der USA aus dem Atomdeal (JCPOA) sei ein dreistes Beispiel für Washingtons "Gesetzesverstoß".

Zarif fügte hinzu: "Das Atomabkommen ist in einem Rahmen des gegenseitigen Misstrauens geschrieben worden, daher wurden Mechanismen ins Auge gefasst, wonach die andere Partei ihre Verpflichtungen aus der Vereinbarung aussetzen kann, wenn eine Partei die Vereinbarung nicht einhält."

Der iranische Außenminister wies auf den Rückzug der USA aus dem Atomabkommen hin und stellte fest, dass die USA beschlossen haben, nicht nur vom Abkommen zurückzutreten, sondern auch Sanktionen und Druck gegen diejenigen zu verhängen, die an dem Abkommen festhielten, was ein klares Beispiel für Gesetzlosigkeit ist.

"Die Maßnahmen Irans bedeuten nicht, dass Iran eine Atomwaffe anstrebt. Wir sind der Ansicht, dass alle Atomwaffen durch die Länder, die sie besitzen, so schnell wie möglich zerstört werden sollten."

Zarif verurteilte ferner eine US-Entscheidung vom letzten Monat, Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs des russischen Luftverteidigungssystems S-400 zu verhängen. „Leider haben sich die USA an der Verhängung von Sanktionen gewöhnt,“ fügte Zarif hinzu, berichtete die Türkei staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

"Wir verurteilen die gegen die Türkei verhängten CAATSA-Sanktionen der USA. Diese Sanktionen haben keine Bedeutung", betonte er.

An anderer Stelle in seinen Ausführungen begrüßte Zarif die Beziehungen zur Türkei und stellte fest, dass sich die Beziehungen vertiefen werden, wenn die USA vernünftigere Einstellungen einnehmen.

"Die Beziehungen zwischen Iran und der Türkei sind für uns sehr wichtig und voller gegenseitiger Vorteile", bemerkte er.

Cavusoglu sagte seinerseits, die Türkei habe das Atomabkommen immer unterstützt und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Biden-Regierung zum Atomabkommen zurückkehrt und die Sanktionen gegen Iran aufhebt.

Während der vier Jahre, in denen Donald Trump im Amt war, war der Nuklearvertrag brutalen Angriffen der Regierung des US-Präsidenten ausgesetzt. Trump verstärkte seine Bemühungen, den Deal zu vernichten, indem er die USA im Mai 2018 aus dem Deal herauszog, die im Rahmen des Deals aufgehobenen Sanktionen wieder einführte und neue hinzufügte und die Spannungen mit der Islamischen Republik eskalierte.

Die Aussichten auf erneute Bemühungen zur Aufhebung der Sanktionen wurden geweckt, nachdem Joe Biden, ein demokratischer Präsidentschaftskandidat, Trump bei den Wahlen im November besiegt hatte.

Teheran betont jedoch, dass die USA den ersten Schritt nehmen müssen, indem sie die Sanktionen aufheben, damit Iran zu seinen Verpflichtungen mit dem Atomabkommen von 2015 zurückkehrt.

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