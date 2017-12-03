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Vorwurf der Korruption: Proteste gegen Netanjahu

3 Dezember 2017 - 06:23
News ID: 870619
Vorwurf der Korruption: Proteste gegen Netanjahu

Im Zuge der Korruptionsvorwürfe gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sind am Samstag in Tel Aviv Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen.

Die Proteste fanden unter dem Motto "Marsch der Schande" statt und waren eine Reaktion auf den Gesetzentwurf der Knesset, mit dem der amtierende Regierungschef vor Strafverfolgung geschützt werden soll.

In den Parolen der Demonstranten ging es um Bestechlichkeit und Korruption und sie forderten die Verhaftung Netanjahus, berichtet die Tageszeitung Haaretz.

Bereits seit einem Jahr wird gegen Netanjahu in mehreren Fällen von Korruption ermittelt. Ihm wird Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch vorgeworfen. Er wurde schon mehrfach von der Polizei befragt.