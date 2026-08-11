Katar: Die Gespräche zwischen Iran und Oman über die Straße von Hormus sind fortgeschritten

Laut ABNA erläuterte Madschid al-Ansari, Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Dienstag auf seiner Pressekonferenz den letzten Stand der Gespräche zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Sultanat Oman über die Straße von Hormus und sagte, dass diese Gespräche eine fortgeschrittene Phase und einen kritischen, schicksalhaften Punkt erreicht hätten.

Er wies auf positive Rückmeldungen von beiden Seiten hin und betonte, dass Katar als Vermittler alle Bemühungen voll unterstützt, die zu einer Deeskalation und einer schnellen Öffnung der Straße von Hormus führen.

Der Sprecher des katarischen Außenministeriums forderte in einem anderen Teil seiner Ausführungen mit Blick auf die Entwicklungen in Gaza die internationale Gemeinschaft auf, stärkeren Druck auf das zionistische Regime auszuüben, um die vollständige Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen zu erreichen.