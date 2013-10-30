Mitglieder der ersten Shia Foundation besichtigen Zeynebiye Moschee in der Türkei+Bilder

Wie die Ahlul Bayt News Agency ABNA berichtet, haben sich eine Delegation aus England und türkische Schiiten der Zeynebiye Moschee in der Türkei zu mehreren Veranstaltungen getroffen und die Moschee gemeinsam besichtigt. Gegründet wurde die Shia Foundation in den 1960ern unter der Führung des Mohammad Khan. Sie ist ein Zusammenschluss von über 50 Moscheegemeinden der Schiiten in der Türkei.Gemeinsam feiern die Mitglieder die Geburtstage der 14 Reinen und trauern gemeinsam an den Märtyriumstagen. Ali Hussain, Rukhsar Hussain, Fizza Hasan, Zakiyyah Hussain, Akmal Hussain und Rukhsana Hussain waren diejenigen die sich zu einem Treffen in der Moschee Zeynebie versammelt hatten.