Munajat (Anrufung) von Ayatollah Bahjat





Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!

Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!

Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!

Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!

Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!

Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!



Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!



Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!

(Original in Persisch verfasst)Bei dem Wissen von al-Baqir, dem göttlichen Licht!Für den der Auserwählte bezeugte:Dunkelheit wird beleuchtet durch das Licht seines Wissens!Sein Wissen und seine Gnade, welche die Bedeutung des Qurans verkörperten!Bei Jafar al-Sadiq, der das Symbol der Rechtschaffenheit war!Derjenige, der den Islam stärkte in seiner Macht und Größe!Öffnend die Türen zum Wissen und den guten Taten für alle Wesen!Und gekämpft für das Verbreiten von Wissen, dem Glauben und der Überzeugung!Herr! Bei der Heiligkeit von Musa ibn Jafar!Bei der Stellung dieses gereinigten Lichtes!Bei seinem Verlust und der Unterdrückung der greinigten Nachkommenschaft!Bei dem Recht seiner Munajat und Ibtihal!Herr! Bei Deinerm hellen Licht!Und bei Deinem geehrten Diener!Bei seinem Mund gefüllt mit Gift und seinem Herzen gefüllt mit Kummer!Bei den Frauen der Gebieter von Khurasan!Ich bin ein Sklave von al-Taqi, dem Frommen!Einer von jenen, unter den Leuten, die diesem Imam lieben!Ziellos schlendernd, aufgrund der Düfte des Getränks seiner Liebe!So bei dem Recht dieses getöteten, vergifteten Imam!Bei der Größe von al-Naqi, diesem Imam der Überzeugung!Der betrübt war durch die Unterdrückung seiner Feinde!Dem Augapfel von Taha und Ya-Sin!Dem untedrückten, betrübten Imam!Herr! Bei dem Recht des Herrn von Askar!Dem sehenden Auge des Gesandten!Bei dem Imam, welcher getötet wurde von al-Mu'tamid's Gift!Und bei seiner reinen und gereinigten Seele!Bei den Frauen der Seele von Wasis!Dem Federführenden, dem Augenlicht und (dem Licht) des Glaubens!Dem gerechten Imam, dem siegreichen Gebieter!Und bei seiner teuren Seele und seinem ehrenhaften Selbst!Vergib uns, o Lebendiger, o Lobenswerter!