Kushner: Unser Treffen mit der Hamas war «sehr freundlich»

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Jared Kushner, leitender Berater und Schwiegersohn von Donald Trump, in einem Interview mit Fox News unter der Behauptung, dass die israelischen Bedenken akzeptabel seien, fügte hinzu, dass Tel Aviv diese Bedenken geäußert habe und Washington in der Lage gewesen sei, sie zu prüfen und einige Missverständnisse über diesen Plan auszuräumen.

In seinen weiteren Ausführungen fügte er hinzu, dass in den Verhandlungen mit Benjamin Netanjahu, dem israelischen Premierminister, über die Entwaffnung Gazas erhebliche Fortschritte erzielt worden seien.

Kushner bekräftigte erneut seine volle Unterstützung für das Regime in Tel Aviv und behauptete, dass die USA im Falle einer unmittelbaren Bedrohung das Recht Israels auf Selbstverteidigung nicht einschränken würden.

Er sagte auch: «Wir können innerhalb von 30 Tagen Fortschritte sehen, und wir hoffen, dass innerhalb von 60 bis 90 Tagen der Prozess des Abzugs von Waffen beginnt und Fortschritte erzielt werden.»

Kushner fuhr fort: «Unser Treffen mit der Hamas war "sehr freundlich", und sie haben die richtigen Worte gesagt; deshalb werden wir ihnen die Gelegenheit geben, dies zu beweisen.»

Indem er seine Aussage wiederholte, dass «die Hamas die richtigen Worte gesagt hat», bezeichnete er gleichzeitig diese Widerstandsbewegung, die legitimerweise die Rechte des palästinensischen Volkes einfordert, als terroristisch und behauptete: «Aber es ist schwer, einer terroristischen Organisation zu vertrauen, die solche Verbrechen begangen hat.»

Kushner sagte, dass «alles von den Handlungen der Hamas und ihren praktischen Schritten abhängen wird», und fügte hinzu: «Ich hoffe, dass sie in ihren Aussagen aufrichtig sind.»

Er sagte auch: «Fortschritte können sehr bald erzielt werden, aber wir brauchen die Zusammenarbeit beider Seiten, und wir hoffen, dass wir vorankommen können.»

In diesem Zusammenhang berichtete ein namentlich nicht genannter US-Beamter dem Nachrichtenportal Axios, dass Kushner Netanjahu mitgeteilt habe, dass sein letztes Treffen und das von Steve Witkoff, dem Sondergesandten Trumps für den Nahen Osten, mit den Hamas-Führern zu einer Einigung geführt habe, wonach alle israelischen Gefangenen freigelassen werden sollen.

Dieser US-Beamte fügte hinzu, dass Kushner Netanjahu gegenüber betont habe, wie wichtig es sei, direkt die Position der Hamas-Führer zu ihrer Bereitschaft zur Entwaffnung zu hören.