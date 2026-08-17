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Erklärung des Pentagons zur Produktion von «Tomahawk» durch das US-Unternehmen «Raytheon»

17 August 2026 - 23:51
News ID: 1853686
Source: ABNA
Erklärung des Pentagons zur Produktion von «Tomahawk» durch das US-Unternehmen «Raytheon»

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) gab in einer Erklärung bekannt: «Wir haben einen Vertrag im Wert von etwa 23 Milliarden Dollar an das Unternehmen "Raytheon" vergeben, um die Produktion von "Tomahawk"-Raketen zu beschleunigen.»

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, gab das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) heute (Dienstag) eine Erklärung heraus, in der es heisst: «Wir haben einen Vertrag im Wert von etwa 23 Milliarden Dollar an das US-Unternehmen "Raytheon" vergeben, um die Produktion von "Tomahawk"-Raketen zu beschleunigen.»

In der Erklärung des US-Verteidigungsministeriums dazu wird behauptet: «Wir haben die Waffenhersteller aufgefordert, die Munitionsproduktion zu erhöhen. Der Vertrag über die Produktion von Tomahawk-Raketen verbessert unsere Fähigkeit, verschiedene Zweige unserer Streitkräfte auszurüsten, und gewährleistet die anhaltende kampftechnische Überlegenheit unserer Streitkräfte!»

Das Pentagon erklärte dazu: «Der Vertrag über die Produktion von Tomahawk-Raketen wird auch schnell die Fähigkeiten bereitstellen, die zur Bekämpfung neuer Bedrohungen erforderlich sind!»

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