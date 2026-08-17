Erklärung des Pentagons zur Produktion von «Tomahawk» durch das US-Unternehmen «Raytheon»

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, gab das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) heute (Dienstag) eine Erklärung heraus, in der es heisst: «Wir haben einen Vertrag im Wert von etwa 23 Milliarden Dollar an das US-Unternehmen "Raytheon" vergeben, um die Produktion von "Tomahawk"-Raketen zu beschleunigen.»

In der Erklärung des US-Verteidigungsministeriums dazu wird behauptet: «Wir haben die Waffenhersteller aufgefordert, die Munitionsproduktion zu erhöhen. Der Vertrag über die Produktion von Tomahawk-Raketen verbessert unsere Fähigkeit, verschiedene Zweige unserer Streitkräfte auszurüsten, und gewährleistet die anhaltende kampftechnische Überlegenheit unserer Streitkräfte!»

Das Pentagon erklärte dazu: «Der Vertrag über die Produktion von Tomahawk-Raketen wird auch schnell die Fähigkeiten bereitstellen, die zur Bekämpfung neuer Bedrohungen erforderlich sind!»