Iranische Armee: Jede Bedrohung wird an unserem Verteidigungswall wirkungslos bleiben

In der Erklärung der iranischen Armee hieß es: „Im Kalender der nationalen Heldentaten und Errungenschaften gibt es bestimmte Daten, die als ‚Wegweiser‘ für die Bewahrung von Würde und Ehre dienen. Der Jahrestag der Rückkehr der Kriegsgefangenen nach Iran steht für die Verbindung von strategischer Geduld, unerschütterlichem Glauben und dem Sieg des menschlichen Willens über die Fesseln der Gefangenschaft.“

„Die Rückkehr der Kriegsgefangenen war nicht nur eine körperliche Heimkehr, sondern auch ein Ausdruck ihres unbeugsamen Willens auf iranischem Boden. Es waren Kämpfer, die unter den schwierigsten Bedingungen der Gefangenschaft den Begriff der Standhaftigkeit neu definierten und der Welt bewiesen, dass die Uniform eines Soldaten selbst in Abwesenheit einer Waffe ein Schutzschild aus Würde und Anstand sein kann“, so die iranische Armee weiter.

„Die jungen Angehörigen der iranischen Armee lernen aus euren Heldentaten, dass Loyalität gegenüber dem Vaterland und Gehorsam gegenüber dem religiösen Führungsprinzip der Schlüssel zur Überwindung aller Hindernisse sind“, erklärte die iranische Armee.

„Unser Gruß gilt allen heimgekehrten Kriegsgefangenen und Kämpfern der iranischen Armee, der Revolutionsgarden (IRGC) und der übrigen iranischen Streitkräfte. Sie dienen der Bevölkerung als sichere Stütze und bereiten den Feinden schlaflose Nächte“, so die Armee weiter.