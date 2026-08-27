Baghaee: Der Premierminister Katars wird Teheran besuchen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, teilte Ismail Baghaee, der Sprecher des Außenministeriums, in einem Gespräch mit Journalisten den Besuch von Scheich Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dem Premierminister und Außenminister Katars, in Teheran am Donnerstag mit.

Er fügte hinzu: Dieser Besuch findet im Rahmen der kontinuierlichen Konsultationen zwischen Iran und Katar zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen und zur Stärkung von Frieden und Sicherheit in der Region statt.

Baghaee wies auf die guten Bemühungen Katars in den letzten Monaten hin, die dazu beitragen sollen, eine Eskalation der Spannungen in der Region nach der militärischen Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen Iran zu verhindern, und stellte klar, dass der Premierminister Katars in seinen Treffen mit den Beamten unseres Landes die Fortsetzung der Bemühungen und Vermittlungsinitiativen Katars sowie andere regionale Entwicklungen erörtern wird.