US-Medien: Trumps Beliebtheit ist in 47 Bundesstaaten negativ

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte MSN (ehemals MSNBC) in einem Bericht, dass die Beliebtheitskrise des US-Präsidenten Donald Trump in den umkämpften Bundesstaaten stark zugenommen habe.

Laut diesem Medium ist der Netto-Beliebtheitswert von Donald Trump in 47 der 50 US-Bundesstaaten am Vorabend der Zwischenwahlen zum Kongress negativ.

In diesem Bericht heisst es ausserdem, dass der Netto-Beliebtheitswert Trumps in allen Bundesstaaten, in denen in diesem Jahr die Senatswahlen knapp und umkämpft sind, negativ ist.

Dies geschieht, während Reuters zuvor berichtet hatte, dass die Ergebnisse einer neuen Umfrage zeigen, dass die Unterstützung der Amerikaner für einen anhaltenden Krieg mit Iran den niedrigsten Stand seit Beginn des Konflikts erreicht hat und auf 31 % gesunken ist; dieser Wert lag im März bei 37 % und Anfang dieses Monats bei 34 %.

Die von der Nachrichtenagentur Reuters und der Website Ipsos durchgeführte Umfrage führte diesen Rückgang auf einen deutlichen Rückgang der Unterstützung für den Krieg unter den Republikanern zurück; so dass unter Trumps Anhängern nur 69 % mit der Fortsetzung der militärischen Operationen einverstanden sind. Im März lag dieser Wert bei 77 %.

Gleichzeitig fürchtet Trump die negativen Auswirkungen dieses Krieges auf sein öffentliches Image, da die Besorgnis über eine Verlängerung des Konflikts zunimmt, und 83 % der Amerikaner glauben, dass der Krieg noch lange andauern wird.