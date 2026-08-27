Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, erklärte Chris Wright, US-Energieminister, heute, am Mittwoch, ohne auf den friedlichen Charakter des Teheraner Atomprogramms und das Recht Irans auf Nutzung dieser Energie gemäss den Bestimmungen des NVV einzugehen, mit einer absurden Behauptung: Wir wollen das iranische Atomprogramm durch Verhandlungen und IAEO-Inspektionen beenden.

Der US-Energieminister, der versuchte, die öffentliche Meinung seines Landes zu überzeugen, das aufgrund zahlreicher Probleme wie dem Anstieg der Energiepreise nach der kostspieligen Aggression gegen den Iran und der Unsicherheit der strategischen Strasse von Hormus konfrontiert ist, behauptete: Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen erlangt; sei es durch Verhandlungen und Inspektionen, sei es durch Anwendung von Gewalt!

Chris Wright, ohne daran zu erinnern, dass die strategische Strasse von Hormus vor der amerikanisch-zionistischen Aggression gegen den Iran und der Destabilisierung der Region durch die Regierung seines Landes sicher war, behauptete: Wir können nicht zulassen, dass der Iran auf unbestimmte Zeit die globale Energieversorgung bedroht!