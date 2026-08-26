Sanders kritisiert Trumps Krieg gegen den Iran

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Sanders im sozialen Netzwerk X: „Es gibt einen Grund, warum unser Status in der Welt im Niedergang begriffen ist.“

Er fügte hinzu, dass Trump gleichzeitig in einen Krieg mit dem Iran, einen Handelskrieg mit Kanada und einen Kalten Krieg mit China verwickelt sei und gleichzeitig die Krisen verschärfe, indem er Benjamin Netanjahu, den Premierminister des zionistischen Regimes, stärke.

Dieser US-Senator wies auch auf Trumps Drohungen gegen die Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) hin und sagte: Die Handlungen des US-Präsidenten zeigen, dass entgegen dem Motto „America First“ seine persönlichen Interessen Vorrang haben.

Sanders hatte Trump zuvor bereits beschuldigt, Amerika in einen „katastrophalen Krieg“ zu verwickeln.

In einem Interview mit dem Sender MSNBC beschrieb er Trump als den „gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte der USA“ und als autoritäre Persönlichkeit und sagte: Er hat die Macht in ein Werkzeug für Plünderung und Bereicherung verwandelt.