Katz: Wir werden Syrien nicht verlassen

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf Al Jazeera erklärte Israel Katz, der Kriegsminister des zionistischen Regimes, heute während eines Besuchs in Gebieten in Syrien, dass die Armee dieses Regimes das, was sie ihre Pufferzone im Süden Syriens nennt, nicht verlassen werde.

Er behauptete: „Wir werden den Berg Hermon (Jabal al-Sheikh) und die Sicherheitszone nicht verlassen, solange es Bedrohungen für Israel gibt. Die Botschaft an den syrischen Präsidenten ist klar – wenn Sie morgens im Palast in Damaskus aufwachen und zum Berg Hermon (Jabal al-Sheikh) blicken und die israelische Armee sehen, wissen Sie, dass wir hier sind, um unsere Gemeinden und Grenzen zu verteidigen.“

Katz bezog sich auf den Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt in der vergangenen Woche und fügte hinzu, dass Israel gegen die Versuche der Türkei vorgegangen sei, sich in Syrien zu stationieren, was die Sicherheitsinteressen Israels gefährde. „Wir haben das klargestellt und werden uns auch in Zukunft daran halten“, sagte er.