Treffen von Ismail Baghai mit ehemaligen iranischen Botschaftern in Frankreich

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ nahm Ismail Baghai, Sprecher des Außenministeriums, am Dienstag an einem Treffen teil, an dem Herr Ali Ahni, ehemaliger Vize-Minister für Europa und Amerika und ehemaliger Botschafter des Iran in Paris (in drei Amtszeiten), sowie Herr Hamidreza Asefi, ehemaliger Sprecher und ehemaliger Botschafter des Iran in Frankreich, teilnahmen.

Der Sprecher des Außenministeriums veröffentlichte dazu einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk und schrieb:

„Heute bot sich mir die wertvolle Gelegenheit, an einem von Alireza Yusefi, dem Generaldirektor für Westeuropa des Außenministeriums, ausgerichteten Treffen teilzunehmen und ein konstruktives Gespräch mit zwei erfahrenen und bekannten Diplomaten des Außenministeriums zu führen – Herrn Ali Ahni, ehemaliger Vize-Minister für Europa und Amerika und ehemaliger Botschafter des Iran in Paris (in drei Amtszeiten), und Herrn Hamidreza Asefi, ehemaliger Sprecher und ehemaliger Botschafter des Iran in Frankreich.“

Die Dynamik und Wirksamkeit der iranischen Diplomatie in der heutigen herausfordernden und sich rasch verändernden Welt erfordert mehr denn je die Nutzung des Wissens, der Erfahrung und der wertvollen Schätze, die durch jahrzehntelange Tätigkeit und Bemühungen der Veteranen der Diplomatie und Außenpolitik erworben wurden.