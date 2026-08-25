Generalleutnant Rezaei: Amerika wird in der Zukunft der Region keinen Platz haben

Laut der Nachrichtenagentur „Abna“ sagte Mohsen Rezaei bei einem Treffen mit Faik Zaidan, dem Vorsitzenden des Obersten Justizrates des Irak, dass die Islamische Republik Iran einen unabhängigen und starken Irak wünsche.

Er fügte hinzu, dass die Länder der Region selbst über ihre Zukunft entscheiden werden und Amerika in der Zukunft der Region keine Rolle mehr spielen werde.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates betonte, dass der Status der anti-iranischen Gruppen an den Grenzen beider Länder geklärt werden müsse.

Faik Zaidan, der Vorsitzende des Obersten Justizrates des Irak, sagte ebenfalls: „Wir danken der Islamischen Republik Iran für ihre Unterstützung. Ich übermittle die Grüße der irakischen Beamten an den Obersten Führer der Islamischen Revolution und gedenke der Märtyrer Hajj Qasem Soleimani und Abu Mahdi al-Muhandis.“

Er erklärte: „Wir betonen die regionale Zusammenarbeit und die Notwendigkeit, die Sicherheit an den gemeinsamen Grenzen beider Länder zu gewährleisten.“