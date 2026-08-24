Syrisches Gericht verurteilt ehemaligen Mufti Syriens zu lebenslanger Haft

Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ unter Berufung auf SANA berichtet, führte das Strafgericht von Damaskus eine Gerichtsverhandlung gegen Ahmad Hassun, den ehemaligen Mufti Syriens während der Ära des Assad-Regimes, durch.

Das Gericht verurteilte ihn zu lebenslanger Haft.

Das Gericht beschuldigte ihn der Beteiligung an der Entfachung eines bürgerkriegsähnlichen und konfessionellen Konflikts sowie der Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

Das syrische Strafgericht hatte vor einigen Tagen «Wasim Assad», den Cousin des ehemaligen Präsidenten Baschar al-Assad, wegen der Bildung bewaffneter Gruppen und der Durchführung von Massentötungen zum Tode verurteilt.

Zuvor hatte das Strafgericht von Damaskus bereits den ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad wegen vorsätzlicher Tötung zum Tode verurteilt.

Dasselbe Gericht verurteilte «Maher al-Assad», den Bruder von Baschar al-Assad, wegen ähnlicher Anklagen sowie «Atef Najib», den Chef des Politischen Sicherheitsdienstes in der Stadt Daraa während der Herrschaft Baschar al-Assads, wegen vorsätzlicher Tötung und Folter von Gefangenen zum Tode.

Darüber hinaus erließ das Strafgericht von Damaskus einen internationalen Haftbefehl gegen Baschar und Maher al-Assad.