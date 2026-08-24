Amir Hatami: Der Feind versteht nur die Sprache der Gewalt / Wir kämpfen bis zu 20 Generationen für die Landkarte des Landes

General Leutnant Hatami sagte vor den Kommandeuren der regionalen Hauptquartiere des Nordostens des Heeres, dass Krieg nicht nur der Einsatz von Ausrüstung und Waffen sei, und erklärte: Der Krieg von heute ist ein Krieg der Willen, der Ideen und der Widerstandsfähigkeit der Nationen. Der Feind hat trotz des Scheiterns bei der Verwirklichung seiner Ziele nicht auf Verschwörungen und die Entwicklung neuer Bedrohungen verzichtet; deshalb beobachten wir ständig die kurz-, mittel- und langfristigen Ziele des Feindes und sind bereit, jedem Szenario des Gegners entgegenzutreten.

Der Oberbefehlshaber der Armee betonte weiter: Der Feind muss wissen, dass der islamische Iran kein Testfeld für ihre Verschwörungen und Abenteuer sein wird; die Streitkräfte werden sich auf den Glauben, die Erfahrung, die Bereitschaft und die Unterstützung des großen iranischen Volkes stützen, jede Aggression entschlossen erwidern und mit Überlegenheit die Unabhängigkeit, die territoriale Integrität und die Sicherheit des Landes verteidigen.

Er fügte hinzu: Wir müssen den Feind scheitern lassen und ihm so viel Bitterkeit des Scheiterns einflößen, dass er begreift: Iran ist nicht der Ort, von dem man von der anderen Seite der Welt kommen und sagen kann "ich ändere die Landkarte des Landes". Wir werden 10, 20 Generationen kämpfen und werden dies auf keinen Fall zulassen. Der einzige Weg ist, dem Feind mit der Sprache der Gewalt klarzumachen, dass er nicht tun kann, was er will.