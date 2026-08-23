Intercept: Der Mossad scheiterte im Iran

Laut der Nachrichtenagentur Abna schrieb die Website Intercept, dass das Scheitern des Mossad im Iran, nach den gescheiterten Prognosen bezüglich der Ermordung von Kommandeuren und der Aufhetzung der iranischen Öffentlichkeit zum Sturz des Systems, eine innere Krise in den besetzten Gebieten entfacht habe.

Diesem Bericht zufolge hat das intellektuelle Scheitern des zionistischen Regimes im Iran wachsende innenpolitische Folgen nach sich gezogen; Folgen, die mit einer Zunahme der Kritik an der Arbeit des Geheimdienstes «Mossad» und dem Scheitern der Kalkulationen dieser Organisation zur Zerschlagung des iranischen Systems von innen einhergehen. Dies geschieht, während sich die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der zionistischen Institutionen über die Wirksamkeit der militärischen Option vertiefen.

Intercept wies auf das «historische Versagen des Mossad» im Hinblick auf die Illusionen eines Regimewechsels im Iran hin und schrieb, dass dieses Scheitern zur Entfachung einer inneren Krise in den besetzten Gebieten geführt habe.

Die Website befasste sich in ihrem Artikel auch mit den Folgen der plötzlichen und beispiellosen Entlassungen hochrangiger Kommandeure im Mossad nach dem eklatanten Scheitern der Geheimdienstoperationen gegen den Iran.