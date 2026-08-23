Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die US-Website Axios, dass der Einfluss der Posts von Donald Trump, dem Präsidenten der USA, auf die Ölpreise im Laufe der Zeit im Vergleich zu den ersten Wochen des Krieges mit dem Iran abgenommen habe.

Diesem Bericht zufolge veröffentlichte Trump vom 28. Februar bis zum 19. August 269 Posts in den sozialen Medien, die sich auf den Iran oder die Strasse von Hormus bezogen.

In diesem Bericht wird unter Berufung auf Ben Cahill, einen führenden Analysten für Ölfragen, ausgeführt, dass es in den ersten Wochen des Krieges mit dem Iran ein Informationsvakuum und Unsicherheit über die US-Politik und die Ziele Washingtons gab, was die Weltmärkte dazu veranlasste, übermässig auf Trumps Posts zu reagieren. Die Weltmärkte schenken Trumps Posts jedoch seit mehreren Monaten keine Beachtung mehr, da sie wissen, dass sie nicht die Realität widerspiegeln. Viele von Trumps Äusserungen über die Strasse von Hormus und die Kriegsziele stehen tatsächlich in keinem Zusammenhang mit dem Ölvolumen, das diese Wasserstrasse passiert.

Er fügte hinzu: «In den ersten beiden Kriegsmonaten konnte das Weisse Haus weitgehend die Medienlandschaft kontrollieren und einen Anstieg der Ölpreise verhindern, aber dieser Einfluss nahm mit der Zeit ab.»