Fortsetzung der Waffenstillstandsverletzung im Libanon; Das israelische Regime hat mehrere Gebiete angegriffen

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al-Mayadeen berichtete der Korrespondent dieses Senders, dass die Armee des israelischen Regimes eine Explosion in der Umgebung der Stadt «Al-Qantra» im Südlibanon durchgeführt habe.

Diesem Bericht zufolge hat die Artillerie der Armee des israelischen Regimes auch die Umgebung des Gebiets «Martaafa al-Dabsha» im Südlibanon beschossen.

Dieser Sender berichtete ausserdem über einen israelischen Luftangriff auf die Stadt «Al-Mansouri».

Laut diesem Sender wurden auch die Umgebung der Stadt «Sarbin» im Südlibanon von den Zionisten angegriffen.

Auch meldete dieser Sender, dass die Armee des israelischen Regimes zwei Explosionen in den Städten «Hadatha» und «At-Tayiba» im Südlibanon durchgeführt hat.

Fortsetzung der Angriffe des israelischen Regimes auf den Südlibanon

Libanesische Medien berichteten über die Fortsetzung der Angriffe der Armee des israelischen Regimes auf verschiedene Gebiete im Südlibanon und erklärten, dass Kampfflugzeuge und Artillerie dieses Regimes die Umgebung der Höhen «Ad-Dabsha» und «Ali at-Tahir» angegriffen hätten.

Nachrichtenquellen berichteten, dass die Umgebung der Höhen «Ad-Dabsha» im Gebiet «Duha Kfarraman» im Südlibanon erneut von den Zionisten angegriffen wurde.