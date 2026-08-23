Behauptung des US-Energieministers: Wir haben die Öl- und Gasproduktion auf Rekordniveau gebracht

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte Chris Wright, der US-Energieminister, dass sein Land die Öl- und Gasproduktion auf das Maximum gesteigert habe und nun der grösste Öl- und Gasproduzent der Welt sei.

Er sagte: «Wir haben die Produktion auf Rekordniveau gebracht, und genau das hat Amerika zum grössten Öl- und Gasproduzenten der Welt gemacht.»

Wright machte jedoch keine Angaben zur Höhe der Öl- und Gasförderung seines Landes, aber in der Infografik, die auf der Website des US-Energieministeriums während der zweiten Amtszeit Donald Trumps zu sehen ist, wird eine monatliche Produktion von 24 Millionen Barrel Öl angegeben, die nach Angaben der Website die Gesamtproduktion Saudi-Arabiens (10,9 Millionen Barrel) und Russlands (10,5 Millionen Barrel) übersteigt.