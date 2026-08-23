Fortsetzung der Illusionen des US-Präsidenten über die Zugehörigkeit der Strasse von Hormus

Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Jazeera behauptete Donald Trump, der Präsident der USA, in einer weiteren Erklärung, die seinen früheren Wunsch nach Kontrolle über die Strasse von Hormus widerspiegelt: «Wir haben mehr als 1000 Schiffe in der Strasse von Hormus eskortiert.»

Trumps Behauptung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem laut Daten von Seeverkehrsunternehmen der Schiffsverkehr in der Strasse von Hormus auf weniger als 4 % des Niveaus vor der US-Aggression gegen den Iran im vergangenen März gesunken ist.

Darüber hinaus teilte er in einem äusserst geschmacklosen und expansionistischen Akt auf seiner offiziellen Seite bei Truth Social ein Bild mit der Aufschrift: «Die Strasse von Hormus ist Amerikas neues Territorium.»